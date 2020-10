Geiseln befreit

Banküberfall in Berlin: Täter festgenommen

06.10.2020, 17:15 Uhr | dpa, lw

Polizisten in Berlin: Im Stadtteil Köpenick ist es bei einem versuchten Bankraub zu einer Geiselnahme gekommen. (Quelle: Britta Pedersen/dpa)

Die Berliner Polizei hat eine Geiselnahme in einer Bankfiliale beendet. Der Täter wurde festgenommen. Rund 200 Polizisten waren im Einsatz, darunter Spezialkräfte.

Nach einem Banküberfall in Berlin-Köpenick wurde der mutmaßliche Täter nach Polizeiangaben festgenommen. Er hatte zwei Frauen und einen Mann in der Postbankfiliale im Einkaufszentrum "Forum Köpenick" bedroht, heißt es auf dem Twitter-Account der Polizei. Vorher hätten die Einsatzkräfte "längere Zeit in Kontakt mit dem Verdächtigen" gestanden.

Nachdem sie längere Zeit in Kontakt mit dem Verdächtigen standen, konnten Einsatzkräfte diesen soeben festnehmen.

Er hatte zwei Frauen und einen Mann in der Postbank-Filiale bedroht.#Köpenick — Polizei Berlin (@polizeiberlin) October 6, 2020

Nach Angaben einer dpa-Fotografin rückte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) an. Die schwer bewaffneten Mitglieder der Spezialeinheit liefen zu dem Einkaufszentrum. Die Polizei bestätigte das Anrücken der "Spezialkräfte" und sprach von einer "Bedrohungslage für drei Angestellte im Inneren der Postbank-Filiale".

Gesamtes Einkaufszentrum geräumt

Das gesamte Einkaufszentrum wurde geräumt. Mehr als 200 Polizisten waren im Einsatz. Sie sperrten auch den Bereich um das Einkaufszentrum im Ortsteil Köpenick ab, wie die Sprecherin sagte. Es komme zu Verkehrsbeeinträchtigungen, hieß es bei Twitter.

Nach Informationen der Zeitung "B.Z." waren auch ein Hubschrauber und ein gepanzertes Polizeifahrzeug im Einsatz.