Festnahme in Lyon

Schüsse auf Priester waren wohl Beziehungstat

08.11.2020, 10:08 Uhr | dpa

Ermittler in Lyon haben einen Verdächtigen festgenommen, der vor einer Woche auf einen Priester geschossen haben soll. Die Tat ereignete sich kurz nach dem Terroranschlag in Nizza.

Eine Woche nach den Schüssen auf einen Priester in Lyon haben die Ermittler Medien zufolge einen Verdächtigen festgenommen. Der 40-jährige Mann habe die Tat gestanden, berichtete die französische Nachrichtenagentur AFP am Samstag unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft. Die Zeitung "Le Parisien" schrieb, dass das Motiv Rache im Zusammenhang mit einem Ehebruch gewesen sei. Demnach ist der Mann am Freitag festgenommen worden.

Der Vorfall hatte sich am vergangenen Samstag kurz nach dem Terroranschlag in einer Kirche in Nizza ereignet. Ein Unbekannter hatte in der Stadt im Südosten des Landes mit einem Jagdgewehr zwei Schüsse auf einen 52 Jahre alten Geistlichen abgegeben, als dieser dabei war, die Kirche zu schließen. Der Priester wurde lebensgefährlich verletzt. In Frankreich gab es danach Befürchtungen, es könne sich um eine erneute Terrorattacke handeln.