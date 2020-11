Festnahme in Sachsen-Anhalt

Fast 80 Einbrüche – ein Tatverdächtiger

21.11.2020, 12:42 Uhr | dpa

Seit einem halben Jahr werden zwei Landkreise in Bayern von einer Einbruchserie erschüttert. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefunden. Er allein soll hinter den Taten stecken.

Nach 79 Einbrüchen in Oberfranken hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hatten Ermittler den 44-Jährigen am Dienstag in Sachsen-Anhalt vorläufig festgenommen. In seinem Transporter fanden die Beamten acht Fahrräder, die bei Einbrüchen in Kellerabteile von Mehrfamilienhäusern in Hof geklaut worden waren.

Seit Mitte Juli kam es in den Landkreisen Hof und Wunsiedel zu 79 solcher Einbrüche. Den Wert des Diebesguts schätzt die Polizei auf rund 29.000 Euro. Wie viele der Einbrüche auf das Konto des 44-Jährigen gehen, ermittelt die Polizei derzeit noch. Da gegen den Mann kein Haftbefehl vorliegt, bleibt er vorerst auf freiem Fuß.