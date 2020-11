Mutmaßlicher Seriendieb

Senior klaut mehrere Kaugummiautomaten

26.11.2020, 14:46 Uhr | dpa

Kaugummiautomat: In Baden-Württemberg hat ein 72-Jähriger acht Automaten abgeschraubt und mitgenommen. (Quelle: Arnulf Hettrich/imago images)

In Baden-Württemberg hat ein 72-Jähriger gleich acht Kaugummiautomaten abgeschraubt und gestohlen. Eine Zeugin rief die Polizei.

Die Polizei in Baden-Württemberg hat einen mutmaßlichen Seriendieb von Kaugummiautomaten gefasst. Als der 72-Jährige sich mit Hammer und Schraubenzieher an einem Exemplar in Brühl zu schaffen machte, beobachtete das eine Zeugin – und rief die Polizei.



Die Beamten entdeckten nach Angaben vom Donnerstag im Auto des Seniors acht Kaugummiautomaten, Werkzeug und zahlreiche Schlüssel. Sie gehen von einem besonders schweren Fall des Diebstahls aus.



Der 72-Jährige habe am Mittwoch widersprüchliche Angaben dazu gemacht, woher die Automaten kommen. Die Ermittler stellten das mögliche Diebesgut sicher, ließen den Mann aber wieder gehen.