Spezialkräfte im Einsatz

Großalarm in Ulm – verdächtige Person nahe Schule

03.12.2020, 16:51 Uhr | dpa

In Ulm hat ein Notruf aus einer Schule am Donnerstag einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Kinder wollen dort eine bewaffnete Person gesehen haben. Die Polizei brachte die Schüler in Sicherheit.

Wegen einer verdächtigen Person ist es am Donnerstag in Ulm zu einem Großeinsatz der Polizei gekommen. Zahlreiche Polizisten durchsuchten am Donnerstag einen Bereich um den Kuhberg im Westen von Ulm, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Es seien auch Spezialkräfte im Einsatz.



Kinder meldeten bewaffnete Person

Wie die "Südwest Presse" unter Berufung auf die Polizei berichtet, sollen Kinder gegen 12 Uhr in der Nähe der Waldorfschule Römerstraße eine bewaffnete Person gemeldet haben. Deshalb sei Amokalarm ausgelöst worden.



Die Kinder seien zunächst in ihren Klassen geblieben und von der Polizei geschützt worden. Später wurden sie nach Angaben der Polizei aus der Schule gebracht und mit Bussen zu einer Halle gefahren. Kurz vor 16 Uhr teilten die Einsatzkräfte dann mit, dass der Einsatz an der Schule abgeschlossen sei. "Der Hinweis, dass sich dort eine Person aufgehalten haben soll, von der eine Gefahr hätte ausgehen können, hat sich nicht bestätigt."

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Für die Eltern der Kinder wurde in der Nähe der Schule eine Betreuungsstelle mit Notfallseelsorgern eingerichtet. Teile einer Straße im Bereich Kuhberg wurden gesperrt- Dadurch war auch der Verkehr der Straßenbahn beeinträchtigt.