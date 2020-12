In der Nikolausstraße

Frauenleiche in der Innenstadt von Fulda gefunden

07.12.2020, 10:43 Uhr | rok, t-online

Am Montagmorgen wird eine tote Frau im Hinterhof eines Hauses in Fulda gefunden. Die Polizei geht inzwischen von einer Gewalttat aus.

In der Innenstadt von Fulda wurde am Morgen eine Frauenleiche gefunden. Gegen 8 Uhr wurde die Tote von einer Zeugin in der Nikolausstraße in der Innenstadt entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen sei die Frau einer Straftat zum Opfer gefallen. "Wir müssen nach ersten Erkenntnissen davon ausgehen, dass die Frau einer Straftat zum Opfer gefallen ist", sagte ein Sprecher der Polizei.



Die Leiche wurde demnach gegen acht Uhr im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses in der Innenstadt aufgefunden. Laut Polizei sind die Hintergründe und die Todesursache noch unklar.

Die Identität der Frau und die Todesursache sind noch unklar. Die Beamten vor Ort seien dabei, Spuren zu sichern und Zeugen zu befragen.