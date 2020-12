Aufregung in Himmelpfort

Explosive Post an den Weihnachtsmann

22.12.2020, 17:48 Uhr | dpa

Post an den Weihnachtsmann: Ein Unbekannter hat Munition in einem Umschlag nach Himmelpfort geschickt (Symbolbild). (Quelle: epd-bild/Christian Ditsch/imago images)

In Brandenburg hat ein Unbekannter eine ganz spezielle Weihnachtspost nach Himmelpfort geschickt – mit hunderten von Patronen unterschiedlichster Art. Die Polizei ermittelt nun den Hintergrund.

Statt der sonst üblichen Wunschzettel von Kindern hat die Weihnachtspostfiliale in Himmelpfort, in Oberhavel einem Landkreis in Brandenburg, explosive Post erreicht: Dort sei am Montag "eine Sendung mit teils erlaubnispflichtiger Munition eingegangen", berichtete die Polizeidirektion Nord am Dienstag.



In dem Umschlag hätten unter anderem Schreckschuss- und Luftgewehrmunition sowie eine Schrotpatrone gesteckt, insgesamt mehr als 500 Schuss. Die Kriminalpolizei ermittele nun zum Absender und dem Hintergrund der fragwürdigen Sendung.