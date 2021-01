Angebliche Kaution für Sohn

Falscher Polizist betrügt 82-jährige um 18.000 Euro

24.01.2021, 02:37 Uhr | dpa, t-online

Eine Frau hält ein Telefon in der Hand und rührt im Kaffee (Symbolbild). Erneut ist eine Frau Opfer des Enkeltricks geworden, bei dem die Täter ältere Menschen anrufen und um Geld bitten. (Quelle: Westend61/imago images)

Ein Betrüger, der sich als Polizist ausgab, hat eine 82-jährige Frau in Stralsud um 18.000 Euro geprellt. Sie wurde Opfer des sogenannten Enkeltricks.

Eine 82-jährige ist in Stralsund von Trickbetrügern um 18.000 Euro gebracht worden. Ein Unbekannter hatte die Seniorin angerufen und sich als Polizist ausgegeben, wie die Beamten am Samstagabend mitteilten.



Er gab vor, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe und einen Pflichtverteidiger brauche. Im Anschluss meldete sich ein angeblicher Pflichtverteidiger bei der Frau und forderte eine Kaution in Höhe von 18.000 Euro. Das Geld übergab die Seniorin einer Botin, die ein zuvor vereinbartes Kennwort nannte. Die Polizei ermittelt wegen vollendeten Betrugs.

Beim sogenannten Enkeltrick wird älteren Menschen von den Betrügern am Telefon erzählt, ein Enkel oder Sohn sei in eine Notlage geraten und brauche dringend Geld. Die Täter geben sich oft als Freunde oder Personen in offizieller Funktion aus.