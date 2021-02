Ohne Kleidung

Frau in Russland setzt Kinder bei Minusgraden in Wald aus

12.02.2021, 14:51 Uhr | dpa

Wald in Moskau (Archivbild): Eine 33-Jährige hat ihre Kinder in einem Wald bei Minusgraden ausgesetzt. (Quelle: agefotostock/imago images)

In Moskau hat eine 33-Jährige offenbar versucht, ihre Kinder zu töten. Sie setzte sie bei Minusgraden in einem Wald aus und entkleidete sie. Anwohner konnten die Kinder retten.

Bei eisigen Temperaturen soll eine Frau in Russland ihre drei Kinder unbekleidet in einem Wald ausgesetzt haben, alle erlitten Erfrierungen. Die 33-Jährige habe beabsichtigt, die kleinen Kinder dadurch in der Nacht auf Freitag nahe der Hauptstadt Moskau zu töten, teilten die Ermittler mit. Ein Anwohner fand die Minderjährigen bei Minus 15 Grad komplett durchgefroren und alarmierte die Polizei.

Die Kinder wurden in ein Krankenhaus gebracht. Eines von ihnen soll sich der Agentur Ria Nowosti zufolge in kritischem Zustand befinden und muss künstlich beatmet werden. Auch die Mutter wurde in eine Klinik gebracht, wo ihre psychische Gesundheit überprüft werden sollte. Gegen sie wurde außerdem ein Strafverfahren wegen versuchten Mordes eingeleitet.