Serientäter vermutet

Post fängt dritte Briefbombe an eine Lebensmittelfirma ab

Nach zwei Briefbomben-Detonationen ist eine dritte explosive Sendung rechtzeitig entdeckt worden. Sie sollte an ein Lebensmittelunternehmen in Bayern gehen.

Nach den Anschlägen mit Briefbomben auf die Lidl-Zentrale in Neckarsulm und den "Capri-Sonne"-Produzenten ADM Wild in Eppelheim gehen die Behörden offenbar von einem Serientäter aus. LKA Baden-Württemberg und Staatsanwaltschaft Heidelberg teilten mit, dass ein dritter Anschlag vereitelt werden konnte. Offenbar attackiert ein Unbekannter Unternehmen aus der Nahrungsmittel-Branche.

LKA und Staatsanwaltschaft zufolge ist in der Nacht zum Donnerstag in einem Paketverteilzentrum beim Flughafen München eine Postsendung abgefangen und entschärft worden. Die Sendung war an ein Lebensmittelunternehmen mit Sitz in Bayern adressiert.

Sie wäre demnach heute zugestellt worden und hätte möglicherweise wieder Menschen verletzt – die dritte Sendung am dritten Tag in Folge. Weil sie an ein Unternehmen in Bayern gehen sollte, ist auch das dortige Landeskriminalamt einbezogen. In Baden-Württemberg wurde eine Sonderkommission eingerichtet und das LKA hat die Ermittlungen übernommen: Mehr als 100 Beamtinnen und Beamten jagen den oder die Bombenbauer.



Die Serie hatte am Dienstag um 11 Uhr im badischen Eppelheim begonnen. In der zentralen Warenannahme von ADM Wild, Hersteller unter anderem von "Capri Sonne" erlitt ein Mitarbeiter in der Warenannahme bei der Explosion ein Knalltrauma. Am Mittwoch gegen 15 Uhr eine Sendung in der Poststelle der Lidl-Zentrale in Neckarsulm. Dabei wurden drei Mitarbeiter verletzt. Alle Verletzten haben die Krankenhäuser inzwischen laut Polizei wieder verlassen können.

Zum möglichen Motiv gibt es bisher den Behörden zufolge keine Erkenntnisse. Ein Sprecher der Polizei Heilbronn hatte t-online gesagt, es gebe auch bisher keine Erkenntnisse zu Drohungen oder Forderungen.