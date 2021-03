Zwei Verdächtige festgenommen

Frau in Hessen nach Streit in Wohnung erstochen

12.03.2021, 07:37 Uhr | dpa

Ein Blaulicht der Polizei: In Hessen ist am Donnerstagabend eine Frau getötet worden. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)

In Hessen ist am Abend eine Frau getötet worden. Nun hat die Polizei zwei mutmaßliche Täter festgenommen, die zuvor mit einem verdächtigen Gegenstand gesehen wurden.

Eine Frau ist am Donnerstagabend in Schwalbach am Taunus getötet worden. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei Westhessen am frühen Freitagmorgen der Deutschen Presse-Agentur.

Nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks sollen ein Mann und eine Frau festgenommen worden sein. Der Mann sei auf Fotos angeblich mit einem schwertähnlichen Gegenstand zu sehen.

Wie der "Wiesbadener Kurier berichtet", war in der Wohnung ein Streit ausgebrochen. Eine Frau sei infolgedessen tödlich verletzt worden. Einsatzkräfte vor Ort hätten von Stichverletzungen gesprochen.

Die Polizei habe den Wohnblock abgeriegelt, die Wohnung gestürmt und den mutmaßlichen Täter verhaftet. Die Frau sei wenig später festgenommen worden.