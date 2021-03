Hoher Schaden in Bottrop

Scheiben zertrümmert – zwei Männer beschädigen 34 Busse

15.03.2021, 13:14 Uhr | AFP, dpa

Fensterscheiben eingeschlagen, Gegenstände gestohlen: Zwei Männer haben im Ruhrgebiet Dutzende Busse beschädigt. Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest.

In der Ruhrgebietsstadt Bottrop sind am Wochenende 34 Busse auf einmal beschädigt worden. Zwei Männer sollen am Samstagabend diverse Fensterscheiben eingeschlagen, das Inventar der Busse beschädigt und Gegenstände gestohlen haben, wie die Polizei in Recklinghausen am Montag mitteilte. Der entstandene Sachschaden werde auf etwa 150.000 bis 200.000 Euro geschätzt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich den Angaben zufolge um einen 23-Jährigen und einen 24-Jährigen aus Bottrop. Der Jüngere von beiden sei vorläufig festgenommen worden. Die Kriminalpolizei ermittelt.