Täter auf der Flucht

Mann bei Schießerei in US-Einkaufszentrum getötet

Absperrband an der Westroads Mall (Archivbild): Dort ist ein Mann erschossen worden. (Quelle: ZUMA Wire/imago images)

Wieder ist es in den USA zu einer tödlichen Schießerei gekommen, diesmal in einem Einkaufszentrum. Ein Mann starb, eine Frau wurde verletzt. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

In Nebraska ist ein Mensch in einem Einkaufszentrum angeschossen worden, wenig später starb er in einem Krankenhaus. Das berichtet "CNN" unter Berufung auf die Polizei. Eine Frau sei durch Schüsse verletzt worden.



Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. "Die Untersuchung deutet darauf hin, dass es sich um einen isolierten Vorfall und nicht um einen zufälligen Angriff handelte", heißt es in der Pressemitteilung der Polizei. Die beiden Verdächtigen, die auf einem Sicherheitsvideo der Westroads Mall in Omaha gesehen wurden, seien auf der Flucht.

Erst am 12. März war es in diesem Einkaufszentrum zu einer Schießerei gekommen. Ein Polizeibeamter war damals wegen eines Ladendiebstahls im Einsatz und wurde vier Mal angeschossen.





2007 kam es in der Westroads Mall in Omaha zu einer Massenschießerei, als der 19-jährige Robert Hawkins acht Menschen tötete und sich dann selbst erschoss. Fünf weitere Menschen wurden bei dieser Schießerei verletzt.