Einsatz im bayerischen Landshut

Mann stößt 28-Jährigen von Parkdeck

31.05.2021, 15:25 Uhr | dpa

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht (Symbolbild): In Landshut ist ein 28-Jähriger mehrere Meter in die Tiefe gestoßen worden. (Quelle: Boris Roessler/dpa)

Ohne erkennbaren Grund hat ein 25 Jahre alter Mann einen anderen aus der obersten Etage eines Parkdecks gestoßen. Das Opfer wurde schwer verletzt.

Ein Mann ist in Landshut von der obersten Etage eines Parkdecks hinuntergestoßen und schwer verletzt worden. Der 25-jährige Täter sei ohne erkennbaren Grund auf den 28 Jahre alten Mann zugegangen und habe ihn mehrere Meter in die Tiefe geschubst, teilte die Polizei mit. Das Opfer musste nach der Tat in der Nacht auf Sonntag ins Krankenhaus, sei aber außer Lebensgefahr.

Der 25 Jahre alte Täter wurde nach einer kurzen Fahndung vorläufig festgenommen. Dabei wehrte er sich den Angaben zufolge heftig und verletzte dabei eine Beamtin leicht. Wie die Beamten zudem feststellten, hatte er dem 28-jährigen Opfer eine Musikbox und dazugehörige Bluetooth-Lautsprecher gestohlen.



Gegen den Mann wird wegen eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Hintergrund der Tat sei nach bisherigen Erkenntnissen eine psychische Erkrankung des Täters, hieß es.