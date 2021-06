Täter und Opfer kannten sich

Frau und Kind getötet – Verdächtiger in England festgenommen

01.06.2021, 16:40 Uhr | dpa

Auf der Flucht hatte er einen Polizisten verletzt: Nun hat die Polizei im englischen Louth einen 29-Jährigen festgenommen, der zwei Menschen getötet haben soll.

Nachdem er eine Frau und deren neunjährigen Sohn getötet sowie einen Polizisten verletzt haben soll, haben Beamte in England einen 29-Jährigen festgenommen. Nach dem Mann war gesucht worden, seitdem am Montagabend die Leichen der 26 Jahre alten Mutter und ihres Kindes im mittelenglischen Ort Louth gefunden worden waren. Die Körper wiesen Stichverletzungen auf, wie die Polizei mitteilte.

Auf seiner Flucht verletzte der 29-Jährige am Dienstagmorgen offenbar einen Polizisten, der nicht im Dienst war. Gegen Mittag konnte er dann in Hallington in der Nähe von Louth aufgespürt werden.

Der Mann und die beiden Opfer seien miteinander bekannt gewesen, teilte die Polizei weiter mit. In welcher Beziehung sie zueinander standen, war zunächst unbekannt. In der Wohnung des Opfers habe sich noch ein weiteres Kind aufgehalten, dessen Alter und Geschlecht nicht genannt wurden. Es sei in Sicherheit.