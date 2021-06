Großeinsatz in Würzburg

Drei Tote und fünf Schwerverletzte bei Messerangriff

25.06.2021, 21:27 Uhr | das, dru, dpa

Großeinsatz in Würzburg: Am Freitagabend hat ein Mann dort Menschen mit einem Messer angegriffen, einige von ihnen starben. (Quelle: Reuters)

Bei einem Angriff in der Würzburger Innenstadt sind am Freitagabend mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Der Angreifer sei nach polizeilichem Schusswaffengebrauch überwältigt worden.

Tote bei Messerangriff in Würzburg

Großeinsatz in Würzburg: Ein Mann hat dort am Freitagnachmittag drei Menschen mit einem Messer getötet und weitere teilweise schwer verletzt. Bayerns Innenminister schließt ein islamistisches Motiv nicht aus.

Ein Mann hat in Würzburg scheinbar wahllos Passanten mit einem Messer attackiert und dabei drei Menschen getötet und mindestens fünf weitere zum teil lebensgefährlich verletzt. Das teilte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) in Würzburg mit. Unter den Verletzten befinde sich auch ein kleiner Junge, sein Vater soll bei dem Angriff ums Leben gekommen sein.

Die genauen Motive der Tat sind noch unklar. Einen islamistischen Hintergrund schloss Herrmann nicht aus. Ein Zeuge gab Herrmann zufolge an, der Verdächtige habe bei der Tat "Allahu Akbar" gerufen.

Der mutmaßliche Täter wurde laut der Polizei nach "Schusswaffengebrauch überwältigt". Herrmann sprach von einem Schuss in den Oberschenkel. Der Mann sei nicht tödlich verletzt worden und befinde sich in Behandlung.

Einsatzkräfte am Tatort: Der Täter hatte offenbar wahllos auf Passanten eingestochen. Sein Motiv war zunächst unklar. (Quelle: Karl-Josef Hildenbrand/dpa)



Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es um einen 24-jährigen Somalier. Nach Angaben des Bayerischen Rundfunks (BR) soll er als Asylbewerber abgelehnt worden sein. Laut Hermann sei er in den vergangenen Monaten bereits auffällig gewesen aufgrund von Gewalttaten. Auch soll er zwangsweise psychiatrisch behandelt worden sein.

Laut Würzburgs Oberbürgermeister Christian Schuchardt (CDU) sei der mutmaßliche Täter der Polizei bereits bekannt gewesen. Weswegen blieb zunächst unklar. Schuchardt zeigte sich sehr betroffen über dieses "schreckliche Verbrechen". Zahlreiche couragierte Bürgerinnen und Bürger hätten sich dem Mann in den Weg gestellt und versucht, ihn zu stoppen. Er finde es unglaublich, dass diese Menschen so engagiert gehandelt und ihr eigenes Leben gefährdet hätten.

Es bestehe keine Gefahr mehr für die Bevölkerung, teilte die Polizei mit. Man habe keine Hinweise auf einen weiteren Täter. Über die möglichen Motive des Festgenommenen wurde zunächst nichts bekannt. Den Angaben zufolge gingen erste Notrufe gegen 17 Uhr ein. Daraufhin wurden Teile des Barbarossaplatzes abgesperrt und die Bevölkerung gebeten, den Ort zu meiden.

Die Polizei rief zur Zurückhaltung in den sozialen Netzwerken auf. "Bitte teilt keine Bilder oder Videos", hieß es in einem Tweet der Polizei. Sie forderte dazu auf: "Respektiert bitte die Privatsphäre der Opfer!" In den sozialen Netzwerken gab es bereits kurz nach dem Ereignis erste Videos, die angeblich das Geschehen zeigen sollen.