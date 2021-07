Verletzte in Dresden

Junge Frau versprüht Reizgas – Diskothek geräumt

04.07.2021, 12:08 Uhr | t-online

Polizeifahrzeuge mit Blaulicht (Symbolbild): In Dresden wurde eine Disko nach einem Reizgasangriff geräumt. (Quelle: Andreas Gora/imago images)

Es war die erste Party nach Wiedereröffnung in der Disko Arteum. Doch sie sollte schon frühzeitig wieder enden. Weil eine junge Frau Reizgas versprüht haben soll, wurde das Gebäude geräumt. Mehrere Personen wurden verletzt.

Eine junge Frau soll in einer Diskothek in Dresden Reizgas versprüht haben. Wie die "Sächsische Zeitung" online berichtet, hätten gegen drei Uhr mehrere Besucher über Atemwegsreizungen geklagt. Insgesamt 18 Personen seien betroffen gewesen, fünf hätten in Krankenhäuser gebracht werden müssen.

Der Veranstalter ließ die Disko Arteum kurz nach dem Vorfall räumen und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Rettungsdienst befanden sich dem Bericht zufolge rund 150 Menschen vor der Diskothek. Die 18-jährige Verdächtige soll zur Tatzeit betrunken gewesen sein. Warum sie die komplette Dose Reizgas versprüht hatte, blieb zunächst unklar. Gegen sie wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.