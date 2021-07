Fall in Sinsheim

Tod eines 13-Jährigen – Jugendlicher wegen Mordes angeklagt

14.07.2021, 15:55 Uhr | dpa

Ein Waldrand bei Sinsheim: In der Nähe soll ein Jugendlicher im Februar einen etwa Gleichaltrigen erstochen haben. (Quelle: imago images)

In Baden-Württemberg wird ein 14-Jähriger wegen Mordes angeklagt. Der Fall hatte für Empörung gesorgt: Aus Eifersucht soll er einen Jugendlichen hinterrücks erstochen haben – es war offenbar nicht seine erste Messerattacke.

Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat den Jugendlichen, der im Februar einen 13-Jährigen in Sinsheim mit einem Messer getötet haben soll, wegen Mordes angeklagt. Es bestehe der hinreichende Tatverdacht, dass er sein Opfer hinterrücks mit mehreren Messerstichen umgebracht habe, teilte die Behörde mit. Dabei sei er detaillierten Tatplan gefolgt, den er lange vorbereitet habe. Motiv des 14-Jährigen sei – jedenfalls auch – seine Eifersucht auf das Tatopfer wegen eines Mädchens gewesen.

Der Teenager war mit einem Küchenmesser in der Hand neben der Leiche des Jungen und dem Mädchen im Stadtteil Eschelbach festgenommen worden. Er saß seitdem in Untersuchungshaft. Der 14-Jährige sei bereits strafrechtlich verantwortlich, teilte die Anklagebehörde am Mittwoch weiter mit. Der Jugendliche hatte zunächst seine Unschuld beteuert. Er war polizeibekannt. Er hatte Ende 2020 einen Mitschüler mit einem Messer schwer verletzt.

Nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung sei er reif genug, das Unrecht seiner Tat einzusehen und nach dieser Einsicht zu handeln. Die Staatsanwaltschaft Heidelberg hat daher Anklage wegen Mordes zur Jugendkammer des Landgerichts Heidelberg erhoben. Für die Tat sieht das Gesetz bei Jugendlichen eine Jugendstrafe bis zu zehn Jahren vor.