Angriffe mit Pfefferspray

Stürmer auf das Kapitol über Dating-App überführt

25.07.2021, 11:58 Uhr | t-online

Weil er auf einer Datingplattform damit prahlte, im Januar in das US-Kongressgebäude eingedrungen zu sein, wurde ein 32-Jähriger festgenommen. Er soll sich Kämpfe mit der Polizei geliefert haben.

In den USA ist ein mutmaßlicher Angreifer auf das Capitol festgenommen worden, nachdem er über den Sturm auf einer Dating-App gesprochen haben soll. Das berichten mehrere US-Medien.



Der 32-Jähriger soll einer Person über die App "Bumble" mitgeteilt haben, er sei bei dem Sturm "von Anfang an dabei gewesen" sei. Diese habe dann die Informationen an das FBI weitergegeben. Die Staatsanwaltschaft in Washington wirft dem Mann aus Texas nun vor, Polizisten mit Pfefferspray und einer Waffe attackiert zu haben, die einer Peitsche glich.

Seit dem Sturm auf das Kapitol Anfang Januar wurden laut der Staatsanwaltschaft 535 Verdächtige in nahezu allen US-Bundesstaaten festgenommen. Bei den Unruhen kamen insgesamt fünf Menschen ums Leben, zahlreiche weitere wurden verletzt.