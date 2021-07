Polizei ermittelt

Bayern: Mann tot in Waldgebiet entdeckt

26.07.2021, 06:48 Uhr | dpa

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens (Symbolbild): In Südbayern ist ein Mann tot in einem Waldgebiet gefunden worden. (Quelle: dpa)

In einem Wald in Südbayern ist die Leiche eines Mannes gefunden worden. Sein Tod könnte mit einem Unwetter in der Region zusammenhängen, vermutet die Polizei. Die Ermittlungen dauern an.

Ein Mann ist in Bayern nahe der Ortschaft Eglfing (Kreis Weilheim-Schongau) tot in einem Waldgebiet gefunden worden. Er sei dort am Sonntagabend allein unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.



Möglicherweise steht der Tod im Zusammenhang mit dem Unwetter, das zu der Zeit über die Region zog. Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall.