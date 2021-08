"Hartnäckigkeit und Entschlossenheit"

Nach 40 Jahren – Vergewaltiger durch DNA-Test von Tochter überführt

04.08.2021, 08:35 Uhr | AFP

DNA-Probe in einer Petrischale: Mittels eines Tests konnte in Großbritannien eine Vergewaltigung nach 40 Jahren aufgeklärt werden. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

Jahrzehntelang blieb eine Vergewaltigung in Großbritannien unaufgeklärt. Nun wurde die Tat durch die Tochter des Täters aufgedeckt. Sie war bei der Vergewaltigung gezeugt worden.

In Großbritannien ist ein Rentner 40 Jahre nach der Vergewaltigung einer Minderjährigen aufgrund einer DNA-Analyse zu elf Jahren Haft verurteilt worden. Das Genmaterial stammte von seiner bei dem Verbrechen gezeugten Tochter. Der heute 74-jährige Täter konnte gefasst werden, weil die Tochter "die Hartnäckigkeit und Entschlossenheit" gehabt habe, Gerechtigkeit "für sich selbst und ihre Mutter" zu erreichen, sagte am Dienstag der Richter in Birmingham.

Das Vergewaltigungsopfer war zum Zeitpunkt des Verbrechens 13 Jahre alt. Das Mädchen wurde schwanger und gab das Kind nach der Geburt zur Adoption frei. Die Tochter erfuhr die Umstände ihrer Zeugung mit 18 Jahren, als sie zum ersten Mal Recht auf Einsicht ihrer Akte hatte. Die Frau sprach vor Gericht von einer "erschreckenden" Entdeckung.

Vergehen wohl zunächst vertuscht

Sie sei traurig darüber gewesen, die "Personifizierung einer der schlimmsten Dinge zu sein, die jemandem passieren können", sagte die Frau. Nach Angaben des Richters war das Verbrechen damals von den Behörden "unter den Teppich gekehrt" worden.

Die bei der Tat gezeugte Frau setzte sich dann für neue Ermittlungen in dem Fall ein. Sie konnte ihre biologische Mutter überzeugen, Anzeige zu erstatten. Aufgrund der DNA-Analyse wurde dann die Vaterschaft des jetzt verurteilten 74-Jährigen festgestellt. Der Mann hatte bis dahin bestritten, der Vater zu sein.

Vor Gericht gestand der Mann den sexuellen Verkehr mit der Minderjährigen, behauptete aber, dieser sei einvernehmlich gewesen. Das Mädchen habe ihm vorgetäuscht, 16 Jahre alt zu sein. Der Richter wies diese Darstellung zurück. Der Täter versuche damit, "die Schuld auf das Opfer" zu schieben.