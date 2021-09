Bei Streit in Baden-Württemberg

Mann beißt 30-Jährigem einen Teil des Daumens ab

06.09.2021, 14:23 Uhr | AFP

In Baden-Württemberg sind fünf betrunkene Männer aneinandergeraten. Bei der Schlägerei biss einer der Männer plötzlich zu – und einem anderen einen Teil des Daumens ab.

Bei einem Streit hat ein Betrunkener in Baden-Württemberg einem 30-Jährigen einen Teil des Daumens abgebissen. Der Mann kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Ulm mitteilte. Das Daumenstück fand sich allerdings nicht mehr.

Fünf Männer waren am frühen Sonntag in Laichingen aneinandergeraten, der Streit gipfelte schließlich in Handgreiflichkeiten zwischen den Betrunkenen. Im Verlauf der Auseinandersetzung biss ein 23-Jähriger dann zu.

Die Polizei musste den Angaben zufolge mehrere Streifen einsetzen, um die aggressiven Männer zu trennen. Der 23-Jährige musste zur Ausnüchterung mit auf die Wache. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen gefährlicher Körperverletzung.