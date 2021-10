Rassismus in Schulstunde

Lehrerin nennt schwarze Schüler "Sklaven"

07.10.2021, 13:40 Uhr | t-online

Unterricht: Eine US-Schule steht wegen rassistischer Äußerungen in der Kritik. (Symbolbild) (Quelle: skynesher/imago images)

An einer Schule im US-Bundesstaat North Carolina hat eine Lehrerin mit rassistischen Äußerungen gegenüber ihrer Schüler für Aufruhr gesorgt: Sie nannte sie Sklaven. Die Konsequenzen seien nicht ausreichend, kritisieren die Eltern.

An einer US-Schule in North Carolina hat sich eine Lehrerin rassistisch geäußert. Sie sagte zu schwarzen Schülern, dass sie ohne die Verfassung "Feldsklaven" seien. Auch weiße Schüler sollen ihre Mitschüler anschließend rassistisch geschmäht haben. Das berichteten der US-Sender WITN und der "Spiegel".

Der Vorfall in der achten Klasse an der Winterville Charter Acafemy sorgte für reichlich Kritik – besonders auf den sozialen Netzwerken. Die Lehrerin reichte ihre Kündigung ein und wird dort nicht wieder unterrichten.



Konsequenzen blieben aus

Die Schule unterstützte das Vorhaben zwar, es sei aber noch unklar, warum die Lehrerhin nicht gekündigt wurde, so der "Spiegel". Laut der Mutter einer Schülerin sei die Lehrerhin schon vorher wegen rassistischer Beleidigungen aufgefallen. Konsequenzen blieben aus. Elternvertreter kritisierten, dass zu lange nicht dagegen vorgegangen wurde.

Wie WITN berichtete, heißt es in einer Memo von der Schulleitung an die Eltern, dass es Schulungsmaßnahmen für derzeitige und zukünftige Mitarbeiter geben werde. Auch eine weitere unsensible Bemerkung der Lehrerin werde derzeit untersucht.