Opfer teils schwer verletzt

Mann in Tschechien attackiert Verwandte mit Axt

12.10.2021, 14:01 Uhr | dpa

Gewalttat in Tschechien : Ein Mann hat dort seine Verwandten mit einer Axt angegriffen. Unter den Verletzten sind auch zwei Kinder. Sein Motiv ist noch unklar.

Ein Mann hat in Tschechien seine Verwandten mit einer Axt angegriffen. Bei der Gewalttat in der Stadt Tisnov bei Brünn (Brno) seien am Montagabend sechs Menschen teils schwer verletzt worden, teilte die Polizei laut Agentur CTK am Dienstag mit. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Sein Motiv war zunächst unklar.

Die Verletzten wurden in Krankenhäuser im 25 Kilometer entfernten Brünn gebracht. Unter ihnen waren auch zwei Kinder. Nach der Spurensicherung sollte mit der Befragung von Zeugen begonnen werden. "Wir denken an alle Betroffenen", teilte die Stadtverwaltung von Tisnov mit. Der Ort in Südmähren hat rund 9.300 Einwohner.