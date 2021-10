Seit Wochen verschwunden

Pilzesammlerin findet tote Seniorin in Marschlandschaft

27.10.2021, 14:27 Uhr | dpa

Blaulicht der Polizei (Symbolbild): In Nienburg ist eine tote Frau in einer Marschlandschaft gefunden worden. (Quelle: Lino Mirgeler/dpa)

Beim Pilzesammeln hat eine Frau in Nienburg eine furchtbare Entdeckung gemacht. Sie fand eine Rentnerin, die seit Wochen vermisst wurde, tot unter einer Brücke.

Eine Pilzsammlerin hat die Leiche einer seit Monaten vermissten Seniorin gefunden. Wie die Polizei am Mittwoch in Nienburg mitteilte, entdeckte die 31-Jährige die Vermisste am Sonntag in einer Marschlandschaft nahe der Weser westlich der Stadt Nienburg. Die Leiche der 87-Jährigen habe zwischen hochgewucherten Pflanzen unter einer Eisenbahnbrücke gelegen, knapp neun Kilometer entfernt von ihrer Wohnanschrift.

Seit dem 26. Juli galt die Seniorin als vermisst. Da sie auf Medikamente angewiesen war, hatte die Polizei umfangreich mit Hubschraubern, Booten und Spürhunden nach der Frau gesucht. Auch die Bevölkerung war eingebunden. Ein Fremdverschulden am Tod der Frau konnten die Beamten ausschließen.