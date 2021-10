Ermittlungen laufen

Polizei findet zwei Tote in Bitburg – Beziehungstat vermutet

28.10.2021, 10:45 Uhr | AFP

In Rheinland-Pfalz hat die Polizei zwei Leichen in nur wenigen Metern Entfernung gefunden. Die ersten Hinweise sprechen für eine Beziehungstat.

Im rheinland-pfälzischen Bitburg hat die Polizei zwei Tote entdeckt. Am Mittwochabend meldeten Zeugen zunächst einen leblosen Menschen im Stadtteil Mötsch, wie die Polizei in Trier am Donnerstag mitteilte.



Vor Ort fanden die Polizisten schließlich eine getötete 50-Jährige neben einem Auto. Im angrenzenden Wohnanwesen entdeckten sie anschließend einen 65-jährigen Toten.

Die ersten Ermittlungen der Polizei deuteten den Angaben zufolge auf eine Beziehungstat hin. Demnach bestand und besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.