Razzia gegen Bande

25 Bankräuber in Brasilien von der Polizei erschossen

01.11.2021, 09:18 Uhr | AFP

Polizeifahrzeuge in Rio de Janeiro (Symbolbild): Bei einer Razzia in Brasilien wurden mehrere mutmaßliche Mitglieder einer Bankräuberbande getötet. (Quelle: Carlos Elias Junior/imago images)

In Brasilien sind bei Schusswechseln mit der Polizei 25 mutmaßliche Bankräuber ums Leben gekommen. So waren offenbar Mitglieder eine Bande, die Banken überfiel und Geldautomaten knackte.

Bei einem groß angelegten Polizeieinsatz gegen Bankräuber in Brasilien sind am Sonntag mehr als 25 mutmaßliche Mitglieder der Bande getötet worden. Wie aus Polizeikreisen verlautete, rückten die Polizisten in der Stadt Varginha im südöstlichen Bundesstaat Minas Gerais zu einer Razzia gegen die mutmaßliche Räuberbande aus. Polizisten wurden bei dem Einsatz demnach nicht getötet.

Die Polizisten durchsuchten zwei Farmen, in denen "Mitglieder einer kriminellen Organisation, die sich auf den Raub von Banken und Geldautomaten spezialisiert hat", Angriffe auf mehrere Bankfilialen vorbereitet hätten, sagte ein Polizeivertreter, der namentlich nicht genannt werden wollte, der Nachrichtenagentur AFP.

Banküberfälle haben zugenommen

Die Polizisten beschlagnahmten den Angaben zufolge etliche Waffen, darunter Gewehre und Granaten, sowie mehrere gestohlene Fahrzeuge. Nach Polizeiangaben stecken brasilianische Bankräuber oft gestohlene Fahrzeuge in Brand, um nach einem Überfall Straßen zu blockieren und eine Verfolgung durch die Polizei zu erschweren.

In Brasilien hatten bewaffnete Banküberfälle zuletzt stark zugenommen, vor allem in mittelgroßen Städten. Die Bankräuber planen die Überfälle und ihre Fluchtwege akribisch. Im August hatte eine Bande bei einem Bankraub in der Stadt Araçatuba im Bundesstaat São Paulo Drohnen und Sprengstoff genutzt und Geiseln als menschliche Schutzschilde genommen. Drei Menschen wurden getötet.