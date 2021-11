Forscher und Tochter offenbar in Paraguay getötet

Deutsche Auswanderer

Bekannter Forscher und Tochter in Paraguay getötet

02.11.2021, 07:15 Uhr | joh, t-online

Es ist eine mysteriöse Tat: In Paraguay sind ein Mann und eine Jugendliche offenbar brutal ermordet worden. Es soll sich um einen bekannten deutschen Forscher und dessen Tochter handeln.

In Paraguay sollen ein 62-jähriger Deutscher und seine 14-jährige Tochter getötet worden sein. Bei dem Mann soll es sich um den bekannten Forscher Bernard von Bredow handeln. Das berichtet die "Bild"-Zeitung. Zu der Gewalttat kam es demnach bereits am 22. Oktober.

Vater und Tochter sollen erschossen im Badezimmer des Hauses nahe der paraguayischen Hauptstadt Asunción gefunden worden sein. Nach unbestätigten Informationen der "Bild" war der Mann zuvor gefoltert worden. Lokale Medien gehen offenbar von einem Raubmord aus.

Der ursprünglich aus Bayern stammende von Bredow lebte seit vier Jahren in Paraguay. In Deutschland hatte er Geigen gebaut, ein eigenes Museum gegründet, das "Mammutheum", und zwischenzeitlich auch Flugzeuge gebaut. 1975 entdeckte er ein Mammut-Skelett in einer Schlucht im Chiemgau. Der 62-Jährige unternahm zahlreiche Forschungsreisen in der ganzen Welt, unter anderem auch nach Neuseeland und Sibirien.