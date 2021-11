Polizei bittet um Hinweise

Mann nach Hinweis auf Maskenpflicht geschlagen und rassistisch beleidigt

06.11.2021, 17:44 Uhr | AFP

In einer Straßenbahn in Erfurt wurde ein 19-Jähriger geschlagen und rassistisch beleidigt. (Symbolfoto) (Quelle: imago images)

In einer Straßenbahn in Erfurt hat ein 19-Jähriger einen Fahrgast auf die Maskenpflicht hingewiesen. Daraufhin wurde er mit der Faust geschlagen und rassistisch beleidigt.

Ein Streit über die Maskenpflicht in einer Erfurter Straßenbahn hat zu einem körperlichen Angriff geführt. Ein 19-Jähriger wies am Samstag einen anderen Fahrgast auf die geltende Maskenpflicht hin, wie die Polizei in der thüringischen Hauptstadt mitteilte. Der Mann schlug daraufhin den 19-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn zudem rassistisch. Auch ein weiterer Fahrgast äußerte den Angaben zufolge rassistische Beleidigungen.

Die beiden Angreifer verließen anschließend die Straßenbahn und liefen in unbekannte Richtung davon. Der Straßenbahnfahrer alarmierte nach einem Hinweis des 19-Jährigen die Polizei, die jedoch die Täter nicht finden konnte. Die Erfurter Polizei bat Zeugen des Vorfalls, sich zu melden.