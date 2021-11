Versuchter Trickbetrug

Katze schlägt Dieb in die Flucht

09.11.2021, 16:51 Uhr | AFP

Zwei Trickbetrüger wollten in Frankfurt am Main eine 84-Jährige bestehlen. Doch sie hatten die Rechnung ohne deren Katze gemacht.



Ganz ohne Fauchen und Kratzen hat eine Katze in Frankfurt am Main einen Trickdieb in die Flucht geschlagen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, suchte der Mann am Vortag zusammen mit einem Komplizen eine 84-Jährige zu Hause auf. Beide gaben sich demnach als Mitarbeiter eines Pflegediensts aus und fragten nach Wertsachen.

Die Frau habe besonnen reagiert und keine Auskunft gegeben, berichtete die Polizei. Zu Hilfe sei ihr zudem ihre Katze gekommen, denn wegen dieser hätten die Männer nach einigen Minuten das Haus wieder verlassen. "Offensichtlich litt einer der beiden Täter unter einer Katzenhaarallergie und suchte daher das Weite", hieß es.