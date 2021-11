Vorfall in Thüringen

Mann schießt mit Armbrust auf Polizisten

15.11.2021, 08:47 Uhr | dpa

Das SEK stürmte seine Wohnung: Ein Mann hat in Thüringen offenbar mit einer Armbrust auf Polizisten geschossen. Zuvor hatte er randaliert, Nachbarn hatten die Beamten gerufen.

Ein 42-Jähriger hat in einem Mehrfamilienhaus im thüringischen Suhl mit einer Armbrust auf Polizeibeamte geschossen. Wie die Polizei mitteilte, stürmte ein Spezialeinsatzkommando am Montagmorgen die Wohnung und nahm den Mann fest. Menschen wurden nicht verletzt.



Die Polizei war am Sonntagabend von Anwohnern wegen Ruhestörung gerufen worden, weil der Mann in seiner Wohnung randaliert haben soll. Als die Beamten Kontakt mit ihm aufnehmen wollten, habe er sie zunächst bedroht und schließlich einen Schuss mit der Armbrust abgegeben. Der Pfeil sei in der geschlossenen Tür steckengeblieben. Der Mann habe möglicherweise psychische Probleme gehabt, hieß es. Er sei in ein Fachkrankenhaus gebracht worden.