Gegen Corona-Regeln verstoßen

Polizei beendet illegale Party mit 500 Gästen

18.12.2021, 13:28 Uhr | dpa

In Baden-Württemberg sind Clubs und Discos wegen der hohen Corona-Zahlen geschlossen. Dennoch feierten Hunderte Menschen in einem Club in Karlsruhe. Die Polizei rückte an.

Die Polizei hat am Freitagabend eine illegale Party in einer Karlsruher Disco beendet. Dort tanzten ungefähr 500 Menschen ohne Abstand und ohne Mund-Nasen-Schutz, wie die Polizei am Samstag mitteilte.



Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung sind Clubs und Diskotheken in Baden-Württemberg geschlossen. Den Betreiber erwartet nun eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten.