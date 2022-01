Notbremsung

Berichte: Frau in Brüssel vor einfahrende U-Bahn gestoßen

15.01.2022, 01:04 Uhr | dpa

Eine U-Bahn fährt in eine Station in Brüssel ein (Symbolbild): Am Samstag soll eine Frau vor einen Zug gestoßen worden sein. (Quelle: Winfried Rothermel/imago images)