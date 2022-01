Polizeieinsatz

Schüsse in Halle – eine verletzte Person

25.01.2022, 22:07 Uhr | dpa

In einer Gruppe in der Innenstadt von Halle ist es offenbar zu Streit gekommen – dann fielen Schüsse. Mindestens ein Mensch wurde dabei verletzt, der Täter ist flüchtig.

In Halle sind in einer Gruppe von Leuten am Steintor Schüsse gefallen, wodurch mindestens ein Mensch verletzt wurde. Das berichtete die Polizei am Dienstagabend. Der unbekannte Schütze, der mutmaßlich eine Schreckschusswaffe abfeuerte, und weitere Beteiligte waren Stunden danach noch flüchtig, wie eine Sprecherin der Polizei sagte. Den Schüssen soll ein Streit vorausgegangen sein.

Zeugen hatten den Angaben zufolge die Gruppe gemeldet, aus der heraus geschossen wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler in Sachsen-Anhalt hatte einer der beteiligten, eher jüngeren Leute im Streit die Waffe gezogen und in Richtung von mindestens einer anderen Person gefeuert.

Dann seien mehrere Gruppenmitglieder mit der Straßenbahn weiter Richtung Innenstadt entkommen. Der Fahndungseinsatz dauerte am späten Abend noch an. Zu den Hintergründen der Auseinandersetzung konnte die Sprecherin noch keine Angaben machen.