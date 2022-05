Zum Motiv des 38-JĂ€hrigen, der in einem Dorf unweit des Tatorts wohnte, gab es zunĂ€chst keine Angaben. Der Mann sei frĂŒher selbst in der Therapieeinrichtung behandelt worden, sagte der Staatsanwalt. Er werde in der kommenden Woche einem Untersuchungsrichter vorgefĂŒhrt. Der Vorwurf werde dreifacher Morde oder auch Totschlag lauten. Die Zeitung "Algemeen Dagblad" berichtete, der Mann sei unter anderem 2017 wegen der BelĂ€stigung von Frauen aktenkundig geworden, jedoch nicht vorbestraft.