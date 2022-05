Nach Behandlung Mann erschie├čt zwei Patienten in Krankenhaus in S├╝dafrika Von afp Aktualisiert am 08.05.2022 - 11:55 Uhr Lesedauer: 1 Min. Zwei Motorrad-Polizisten sichern eine Absperrung in Kapstadt (Symbolbild): in S├╝dafrika wurde in einem Krankenhaus ein Polizist erschossen. (Quelle: Kraehn/imago-images-bilder)

In S├╝dafrika sind zwei Patienten in einem Krankenhaus erschossen worden. Der mutma├čliche T├Ąter hatte zun├Ąchst einem Polizisten dessen Waffe entrissen und ihn dann in den Kopf geschossen.

Ein Mann hat in einem Krankenhaus in S├╝dafrika zwei Patienten erschossen und einen Polizisten durch einen Kopfschuss schwer verletzt. Nach Polizeiangaben hatten Beamte den wegen einer anderen Straftat Verd├Ąchtigen am Samstag zu einer medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus in Kapstadt begleitet. Als der Verd├Ąchtige wieder entlassen werden sollte, kam es offenbar zu der Tat.

Der 40-J├Ąhrige entriss einem der Polizisten seine Dienstwaffe und schoss ihm in den Kopf, bevor er zwei Patienten t├Âtete. Weitere Polizisten konnten ihn schlie├člich entwaffnen.

"Wir sind schockiert und mit gebrochenem Herzen nach einer t├Âdlichen Schie├čerei, die zwei Menschenleben im New Somerset Hospital gefordert hat", hei├čt es in einer Erkl├Ąrung, die die Gesundheitsministerin der Provinz, Nomafrench Mbombo, auf ihrer Facebook-Seite gepostet hat.