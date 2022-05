Im SĂŒdwesten Schleswig-Holsteins fand in der Nacht eine Durchsuchung statt, bei der Ermittler unter anderem Waffen fanden. Ein Bundeswehrsoldat plante offenbar SprengstoffanschlĂ€ge in der Ukraine.

Bei einer Razzia in der Nacht zum Sonntag hat die Polizei offenbar bei einem Bundeswehrsoldaten verdÀchtiges Gefahrengut gefunden. Wie die Polizeidirektion Itzehoe mitteilt, seien bei der Durchsuchung in in dem Ort in Schleswig-Holstein Waffen gefunden worden. Der KampfmittelrÀumdienst sei im Einsatz.