Nur einen Tag nach dem Massaker von Uvalde ist in einer Schule in der NĂ€he von Dallas ein SchĂŒler festgenommen worden. Er war gesehen worden, wie er bewaffnet aufs SchulgelĂ€nde zuging – die Polizei kam rechtzeitig.

Nahe der texanischen Stadt Dallas hat die Polizei offenbar einen weiteren Amoklauf verhindert. Ein SchĂŒler der Berkner-Highschool in Richardson war beobachtet worden, wie er gegen 11 Uhr am Morgen offenbar mit einer Waffe in der Hand in Richtung Schule ging. Umgehend wurde die Polizei informiert, berichten die "Dallas Morning News". Die Schule wurde sofort abgesperrt, der junge Mann konnte festgenommen werden.