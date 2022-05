Australien: Mann klaut Auto mit vier Monate altem Baby an Bord

Schreckmoment in Australien: Ein Mann hat am Montagmorgen (Ortszeit) ein Auto mit einem vier Monate alten SĂ€ugling an Bord geklaut. Die Mutter sei in Emzig, einem Vorort der australischen Stadt Adelaide, kurz in ein GeschĂ€ft gegangen und habe dann zu ihrem Entsetzen sehen mĂŒssen, wie ein Dieb mit ihrem Wagen und ihrem Kind davonfuhr, berichteten australische Medien.