Ein Restaurant komplett niedergebrannt, zwei Menschen verletzt: Auf Mallorca werden 13 Deutsche der Brandstiftung beschuldigt. Seit Wochen sitzen sie in Untersuchungshaft – doch sie bestreiten die Tat.

Die 13 deutschen Urlauber, die auf Mallorca der Brandstiftung verdÀchtigt werden, haben die Tat einem Zeitungsbericht zufolge bestritten. Sie hÀtten in EinzelgesprÀchen mit einem Untersuchungsrichter angegeben, das Vordach eines Restaurants unterhalb ihres Hotels nicht in Brand gesetzt zu haben, berichtete die "Mallorca Zeitung" am Donnerstag unter Berufung auf Justizquellen.