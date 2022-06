Nach tödlichen SchĂŒssen bei einer Polizeikontrolle in Paris sind drei Polizisten in Gewahrsam genommen worden. Die Beamten – zwei MĂ€nner und eine Frau – wĂŒrden seit Sonntagnachmittag von der fĂŒr interne Ermittlungen zustĂ€ndigen Polizeitruppe IGPN wegen des Verdachts der "Waffengewalt einer Amtsperson" befragt, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Sie dĂŒrften bis zu 48 Stunden lang in Gewahrsam gehalten werden.

Die drei Polizisten hatten am Samstag auf die Insassen eines Autos geschossen, das nach ihren Angaben im Zuge einer Kontrolle auf sie zugerast war. Der Fahrer wurde durch die SchĂŒsse schwer verletzt, eine Frau, die am Kopf getroffen wurde, erlag nach Angaben aus Ermittlungskreisen am Sonntagabend ihren Verletzungen. Der Fahrer schwebte am Abend nicht mehr in Lebensgefahr.