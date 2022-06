Aktualisiert am 06.06.2022 - 15:41 Uhr

"Es war barbarisch, so etwas haben wir noch nie erlebt"

Die Menschen wollten friedlich Pfingsten feiern – doch der Besuch in der Kirche endete fĂŒr Dutzende von ihnen tödlich. Nach dem Massaker in Nigeria ist das Entsetzen groß. Die Tat soll sorgfĂ€ltig geplant gewesen sein.

Nach einem brutalen Angriff auf eine katholische Kirche steigt die Opferzahl im westafrikanischen Nigeria auf bis zu 100. Unter den Toten befĂ€nden sich zahlreiche Kinder sowie schwangere Frauen, sagte Oluwole Ogunmolasuyi, ein Lokalpolitiker im sĂŒdwestlichen Bundesstaat Ondo, am Montag. Schwerbewaffnete TĂ€ter hatten die St. Francis Kirche am Pfingstsonntag in der Stadt Owo wĂ€hrend eines Gottesdienstes gestĂŒrmt, wahllos auf die GlĂ€ubigen geschossen und SprengsĂ€tze ausgelöst.