Aktualisiert am 08.06.2022 - 08:00 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Am spÀten Dienstagabend meldeten spanische Medien, dass vier der Brandstiftung Beschuldigte auf Mallorca aus der U-Haft entlassen wurden. Sie hÀtten gegen 22 Uhr das GefÀngnis verlassen, berichtete unter anderem die "Diario de Mallorca" unter Berufung auf Justizkreise.

Damit wollten die TatverdĂ€chtigen, von denen am Dienstag noch 12 in Untersuchungshaft saßen, ihre Kooperationsbereitschaft bekrĂ€ftigen, schrieb der Anwalt in einer Mitteilung. Die Summe hatte der spanische Untersuchungsrichter festgesetzt. Medienberichten zufolge handelt es sich bei den Deutschen um MĂ€nner im Alter zwischen 24 und 29 Jahren, die einem Kegelclub aus MĂŒnster angehören.