In Bayern hat ein 84 Jahre alter Mann seine 82-jĂ€hrige Ehefrau getötet. Der Mann habe am Freitagnachmittag selbst den Notruf gewĂ€hlt und erklĂ€rt, er habe seine Frau umgebracht, teilte die Polizei in Rosenheim am Samstag mit. Die Tat ereignete sich demnach in Weilheim sĂŒdwestlich von MĂŒnchen.