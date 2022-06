Mehrere Stichverletzungen Nach Messerattacke in Hamm: Junge Frau stirbt Von dpa , ann Aktualisiert am 12.06.2022 - 11:42 Uhr Lesedauer: 3 Min. Rettungskräfte an der Hochschule Hamm: Der 34-jährige Tatverdächtige soll wohl psychisch krank sein. (Quelle: Andreas Rother/Westfälischer Anzeiger/dpa-bilder)

Er z√ľckte zwei K√ľchenmesser und stach wahllos auf mehrere Personen ein: Nach dem Angriff an einer Hochschule in Hamm ist eine 30-J√§hrige nun gestorben.

Nach dem Messerangriff an der Hochschule Hamm durch einen mutmaßlich psychisch kranken Mann ist eines der Opfer tot. Die 30-jährige Frau aus Essen sei am Samstag in den späten Nachmittagsstunden ihren Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft Dortmund am Sonntag mit.

Die Lehrbeauftragte der Hochschule war von dem 34 Jahre alten Täter in einem Hörsaal attackiert worden. Sie hörte sich dort eine Gastvorlesung an. Mehrfach stach der Täter auf sie ein, so dass die Frau "ganz erhebliche innere Verletzungen" erlitten habe, sagte der Sprecher der Dortmunder Staatsanwaltschaft, Henner Kruse, am Samstag.

Sie wurde per Helikopter in eine Uniklinik gebracht und notoperiert. Bereits am Samstag aber hie√ü es, die √Ąrzte h√§tten inzwischen keine Hoffnung mehr f√ľr sie.

Drei weitere Opfer schwer verletzt ‚Äď Polizei spricht von "Amoktat"

Bei der Messerattacke am Freitagnachmittag waren insgesamt drei Frauen und ein Mann verletzt worden. Der Verdächtige wurde in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Die Ermittler gehen nach einem psychiatrischen Gutachten davon aus, dass der Student bei der Tat schuldunfähig oder vermindert schuldfähig war. Die Polizei sprach am Samstag von einer "Amoktat".

Der Tatverdächtige griff zuvor außerdem eine 22 Jahre alte Frau an, danach einen 22 Jahre alten Mann und dann eine weitere 22 Jahre alte Frau. Die beiden ersten Opfer erlitten unter anderem Verletzungen am Hals. Die als Dritte angegriffene Frau erlitt dem Staatsanwalt zufolge acht Stiche in den Bauch und musste notoperiert werden. Inzwischen bestehe bei ihr keine Lebensgefahr mehr.