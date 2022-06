FĂŒr die Studie haben die Forscher der UniversitĂ€t MĂŒnster seit 2019 anhand von Quellen im Bischöflichen Archiv und der Verwaltung des Bistums und durch Interviews mit ĂŒber 60 betroffenen Frauen und MĂ€nnern Taten sexuellen Missbrauchs ermittelt und analysiert.

Ferienlager zur "Anbahnung"

Dreiviertel der Betroffenen seien laut Studie MĂ€nner, ein Viertel Frauen. Ein Großteil der Opfer habe die erste Missbrauchstat zwischen dem 10. und dem 14. Lebensjahr erlitten. In ĂŒber 50 Prozent der FĂ€lle sei die kirchliche Bindung zum Tatzeitpunkt sehr eng gewesen – bei etwa der HĂ€lfte der Taten seien die kirchliche Jugendarbeit oder Ferienlager zur "Anbahnung" benutzt worden.

Bei ĂŒber 80 Prozent der Taten kam es laut der Studie zu sogenannten Hands-on-FĂ€llen, so Powroznik, also körperliche BerĂŒhrungen. In einem Großteil dieser FĂ€lle kam es etwa zu Penetration oder einer BerĂŒhrung der Genitalien.

Der Großteil der FĂ€lle sei von den Betroffenen erst nach 2010 gemeldet worden, also erst lange Zeit nach den eigentlichen Taten. "Dennoch war das Bistum nachweislich bereits vor 2010 ĂŒber rund 100 FĂ€lle von MissbrauchsfĂ€llen informiert", sagt Historiker David RĂŒschenschmidt bei der Vorstellung der Studie.

"Eindruck, dass nicht konsequent gehandelt wurde"

Die Experten erklĂ€rten, die Verantwortlichen des Bistums hĂ€tten die Strafverfolgung in vielen FĂ€llen vereitelt. Außerdem hĂ€tten sie durch ihre Untersuchungen den "Eindruck gewonnen, dass auch noch 2010 nicht konsequent gehandelt wurde", so Historiker Große Kracht. Obwohl es inzwischen Fortschritte gebe, komme es auch heute noch zu Kommunikationsschwierigkeiten und Retraumatisierung der Betroffenen durch kirchliche Ansprechpartner und das FĂŒhrungspersonal des Bistums. In dem Zusammenhang sei die "staatliche ZurĂŒckhaltung nicht mehr angemessen", so Große Kracht.

Nach der Pressekonferenz im Schloss der Uni wird der Bericht an MĂŒnsters Bischof Felix Genn ĂŒbergeben. Dieser will sich am Freitag dazu öffentlich Ă€ußern.

Einen ersten Zwischenbericht hatte die Gruppe im Dezember 2020 vorgestellt, zu diesem Zeitpunkt sprachen die Historiker von rund 300 Opfern und 200 Beschuldigten. Die Arbeit knĂŒpft an eine 2018 vorgestellte Missbrauchsstudie der deutschen Bischöfe an. Die Forscher haben dazu Akten ausgewertet und mit Betroffenen gesprochen. 2018 hatte eine Studie im Auftrag der Bischofskonferenz ergeben, dass zwischen 1946 und 2014 mindestens 1.670 katholische Kleriker 3.677 meist mĂ€nnliche MinderjĂ€hrige missbraucht haben sollen.