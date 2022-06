Keine politisch motivierte Tat Vater und Radfahrerin getötet? Polizei nennt Details zu VerdĂ€chtigem Von dpa , afp , lw 13.06.2022 - 12:58 Uhr Lesedauer: 2 Min. Unfallort in Mannheim: EinsatzkrĂ€fte der Polizei untersuchen den Tatort auf der Rhenaniastraße. (Quelle: Glomex)

Erst soll er seinen Vater getötet haben, anschließend fuhr er in Mannheim mit einem Auto in eine Gruppe von Radfahrern – eine Frau starb. Inzwischen sind weitere Einzelheiten ĂŒber die Tat bekannt.

Ein Mann soll in Ellerstadt in Rheinland-Pfalz erst seinen Vater getötet haben und bei der anschließenden Flucht mit dem Auto offenbar absichtlich vier Radfahrer angefahren haben. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Mannheim am Montag mitteilten, starb bei der Kollision im knapp 18 Kilometer entfernten Mannheim eine 71-jĂ€hrige Radfahrerin, drei weitere Radler wurden verletzt.

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge befand sich der 36-jÀhrige TatverdÀchtige aufgrund einer psychischen Erkrankung in Àrztlicher Behandlung. Bis vor rund einer Woche war er stationÀr in einer Klinik untergebracht. Den Angaben zufolge strebt die Staatsanwaltschaft die einstweilige Unterbringung des Mannes in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Mann sprang nach der Flucht in den Rhein

Nach dem mutmaßlichen Tötungsdelikt an seinem 69-jĂ€hrigen Vater in Ellerstadt gegen 18 Uhr flĂŒchtete der 36-JĂ€hrige nach bisherigen Erkenntnissen mit dem Fahrzeug seiner Mutter vom Tatort. In Mannheim (Baden-WĂŒrttemberg) kollidierte der TatverdĂ€chtige dann auf einer Strecke von rund anderthalb Kilometern mit drei Radfahrern und einer Radfahrerin. Die 71-JĂ€hrige erlag noch vor Ort ihren schweren Verletzungen. Nach jĂŒngstem Ermittlungsstand gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass der 36-JĂ€hrige "die Radfahrer absichtlich anfuhr".