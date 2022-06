Polizei beschlagnahmt 900 Kilo Kokain in Antwerpen

Der belgische Zoll hat in einer Lieferung Kakaobohnen aus Kolumbien 900 Kilo Kokain entdeckt. Der Wert der Drogen, die bereits am vergangenen Donnerstag im Hafen von Antwerpen beschlagnahmt wurden, werde auf rund 45 Millionen Euro gesch├Ątzt, teilte der Zoll am Montag mit. Antwerpen gilt als Haupteinfallstor f├╝r den Kokainschmuggel nach Europa.