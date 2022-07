Rövershagen: Erntehelfer liefern sich Massenschlägerei – drei Verletzte

In Rövershagen (Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern) sind am Freitagabend etwa 100 Menschen aufeinander losgegangen. Die Folge: Drei Verletzte, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung soll ein Streit zwischen Erntehelfern von "Karls Erlebnis-Dorf" eskaliert sein. In der Mitteilung der Polizei ist hingegen lediglich von einem "großen regionalen Arbeitgeber" die Rede. Bislang waren die Polizei oder die Sprecherin des Unternehmens für eine Bestätigung nicht erreichbar.