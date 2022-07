Falscher Agent betrügt Taxi-Fahrer um fast 1000 Euro

Ein vermeintlicher Geheimagent hat einen Taxifahrer in Niedersachsen um fast tausend Euro geprellt. Der 64-j├Ąhrige Berliner bestieg am Samstag in B├╝ckeburg ein Taxi und lie├č sich 425 Kilometer durch Niedersachsen bis nach Bremen und zur├╝ck nach B├╝ckeburg chauffieren, wie die Polizei in Nienburg am Dienstag berichtete. Gegen├╝ber dem Taxifahrer gab sich der Mann als verdeckter Ermittler der Berliner Generalstaatsanwaltschaft aus.